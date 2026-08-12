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Das ist der Sommerhit 2026

Shakira performs during halftime during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) Argentina Sp ...
Shakira sang in der Halbzeitshow des WM-Finals.Bild: keystone

Das ist der Sommerhit 2026 und es ist nicht «Gut Genug»

12.08.2026, 15:1412.08.2026, 15:14

Im Auftrag des Bundesverbands Musikindustrie kürt GfK Entertainment jährlich den offiziellen Sommerhit in Deutschland. Nebst den Charts fliessen auch Faktoren wie die virale Schlagkraft, die Tanzbarkeit der Musik und der Vibe in die Bewertung mit ein. Wie musikexpress berichtet, ist der klare Sieger des Sommerhits 2026 «Dai Dai» von Shakira und Burna Boy.

Der Song hatte fast 60 Millionen Streams online. Seit zehn Wochen ist er nun in den Top 100 der Charts und seit fünf Wochen auf Platz eins. Als offizielle WM-Hymne wird mit «Dai Dai» auch immer der Fussball in Erinnerung bleiben.

Video: YouTube/shakiraVEVO

«Gut Genug» nicht gut genug

Obwohl «Gut Genug» unter den Kandidaten des Jugendworts des Jahres war, reicht es nicht zum Sommerhit. Zwar ging der Song von KitschKrieg mit Blumengarten und Shirin David in den sozialen Medien auch international viral. In den Charts schnitt er jedoch deutlich schlechter ab. (nil)

Video: YouTube/KITSCHKRIEG

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