Euromillions-Jackpot geknackt: Schweizer Glückspilz räumt fast 52 Millionen Franken ab

Mehr «Schweiz»

Die Schweiz hat einen neuen Euromillions-Gewinner oder eine -Gewinnerin. Die Person, die die richtige Zahlenkombination 3, 8, 18, 34, 49 sowie die beiden Sterne 3 und 7 getippt hatte, wurde am Freitagabend mit 51'913'050.45 Franken belohnt, wie Swisslos mitteilte.

Weitere Glückspilze kommen aus Grossbritannien und Frankreich. Sie gewannen alle gleich viel.

Die Lotterie Euromillions wird seit Oktober 2004 in der Schweiz angeboten. Die Ziehungen finden jeweils am Dienstag- und am Freitagabend statt. Mitmachen können Spielerinnen und Spieler aus Belgien, Frankreich, Grossbritannien, Irland, Luxemburg, Österreich, Portugal, Spanien und der Schweiz. (sda/ots)