30 Sekunden trennten Easyjet-Passagiere vor dem Crash in den Genfersee

Am 5. November landete ein Airbus A320neo von Easyjet beinahe im Genfersee, wie ein Rapport der Schweizer Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust bekannt gab.

«Die aus Edinburgh kommende Maschine EZY3291 mit 157 Passagieren an Bord sank beim Anflug auf die Landebahn 22 deutlich tiefer als die Sinkfluglinie.»

Konkret: In Chens-sur-Léman, 12 Kilometer von der Landebahn entfernt, trennten das Flugzeug nur 230 Meter vom Wasser. Bei einem Idealanflug werden an diesem Standort Flugzeuge 750 Meter über dem Genfersee erwartet. Wären der Sinkwinkel und die Sinkgeschwindigkeit beibehalten worden, wäre das Flugzeug in weniger als 30 Sekunden auf dem Wasser aufgeschlagen, so die «Tribune de Genève».

Die Genfer Fluglotesen konnte aber das Schlimmste verhindern: Ein Alarm sei im Cointrin-Kontrollturm ausgelöst worden und dem Piloten befohlen worden, seine Höhe sofort zu überprüfen, so die Genfer Zeitung. Der Pilot gab daraufhin mehr Schub und starte in letzter Sekunde durch.

Das Flugzeug gewann wieder an Höhe, bevor es beim zweiten Versuch problemlos landete.

Der Vorfall wird als «schwerwiegend» eingestuft, wie dem Rapport zu entnehmen ist. Easyjet gab bekannt, die Piloten vorübergehend von ihren Aufgaben entbunden zu haben. Und dass das Unternehmen «die Ermittlungen der Sicherheitsbehörden nach Kräften unterstützt […], um ein vollständiges Verständnis der vergangenen Ereignisse zu erlangen und gegebenenfalls entsprechend zu handeln». (yam)