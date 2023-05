Mirage III zum letzten Mal in den Himmel gestiegen

Bundesrat Paul Chaudet (vordere Reihe, Dritter von links) besichtigt am 2. April 1964 auf dem Flugplatz Emmen eine Mirage III S. Die Beschaffung dieser Kampfflugzeuge führte zu Mehrkosten in hundertfacher Millionenhöhe. Chaudet musste 1966 wegen der sogenannten Mirage-Affäre aus dem Bundesrat zurücktreten.

Bundesrat Paul Chaudet (vordere Reihe, Dritter von links) besichtigt am 2. April 1964 auf dem Flugplatz Emmen eine Mirage III S. Die Beschaffung dieser Kampfflugzeuge führte zu Mehrkosten in hundertfacher Millionenhöhe. Chaudet musste 1966 wegen der sogenannten Mirage-Affäre aus dem Bundesrat zurücktreten. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Die Schweiz hatte die Mirage vor rund 60 Jahren beschafft. 1961 bewilligte das Parlament 871 Millionen Franken für den Kauf von 100 Flugzeugen dieses Typs. Die Kosten gerieten jedoch ausser Kontrolle und die Regierung musste einen zusätzlichen Kredit in Höhe von 576 Millionen Franken beantragen. Der Skandal führte zum Rücktritt des damaligen Verteidigungsministers Paul Chaudet.

Am Donnerstag führte die Mirage III mit dem Kennzeichen HB-RDF auf dem Militärstützpunkt Payerne ihre beiden letzten Flüge durch. Am Steuer sass der Neuenburger Pilot Thierry Goetschmann, Oberst im Ruhestand und ehemaliger Kommandant der Schweizer Luftwaffe. Sein Passagier war der Freiburger Peter Egger, Präsident von Espace, ebenfalls ein ehemaliger Armeepilot.

Die Armee verwendet den französischen Jet bereits seit 2003 nicht mehr. Der Verein Espace Passion ermöglichte es jedoch, ein Flugzeug flugtauglich zu erhalten. Die zweisitzige Mirage nahm seit 2008 an verschiedenen Flugshows teil. Zudem führte Espace Passion mit der Maschine jährlich rund 24 Passagierflüge durch. Ein Flug kostete 15'000 Franken.

Der ehemalige Schweizer Kampfjet Mirage III hat am Donnerstag in Payerne VD seine letzten Flüge absolviert. Rund 60 dieser Flugzeuge hatte die Schweiz vor 60 Jahren erworben.

Nach dem letzten Flug. Am Steuer sass der Neuenburger Pilot Thierry Goetschmann, Oberst im Ruhestand und ehemaliger Kommandant der Schweizer Luftwaffe. Sein Passagier war der Freiburger Peter Egger, Präsident von Espace, ebenfalls ein ehemaliger Armeepilot. Bild: keystone

