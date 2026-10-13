Das Cockpit eines Helikopters der Firma Swiss Helicopter. Bild: keystone

Nach illegalen Flügen: Mitte-Nationalrat Candinas fordert weniger Regulierung

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Die Helikopterfirma Swiss Helicopter soll im Berner Oberland jahrelang mehr Flüge durchgeführt haben als erlaubt. Aufmerksam auf die Unregelmässigkeiten wurden demnach Anwohner. Für das Jahr 2025 zählten sie rund 5000 Flugbewegungen mehr als zulässig. Swiss-Helicopter-Chef Christoph Schmid geht von einer geringeren Überschreitung aus, wie er Tamedia mitteilt. Nach seinen Angaben seien es rund 3000 zusätzliche Flugbewegungen gewesen.

Für Mitte-Nationalrat Martin Candinas ist klar: Kontigent ist nicht mehr zeitgemäss. Die Schweiz sei ein Helikopterland, sagt der Präsident der Swiss Helicopter Association (SHA) gegegenüber SRF. Die Branche transportiere immer mehr Güter und Menschen mit Helikoptern und brauche deshalb mehr Spielraum.

Höhere Kontingente

Helikopter kommen in der Schweiz für unterschiedliche Zwecke zum Einsatz: Sie versorgen Alpenhütten, transportieren Material auf schwer zugängliche Baustellen, fliegen Touristen über die Berge und bringen Fallschirmspringer in die Höhe. Auch für die Ausbildung von Pilotinnen und Piloten seien die Flüge wichtig. Er fordert darum höhere Kontingente und weniger Regulierung. Auf der anderen Seite leiden in der Schweiz rund 80'000 Personen unter Fluglärm über den Grenzwerten – vor allem in der Nähe der grossen Flughäfen und Militärflugplätze.

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) hat inzwischen ein Verwaltungsstrafverfahren gegen den verantwortlichen Flugplatzleiter eingeleitet. Es gilt die Unschuldsvermutung. Nach Angaben von Schmid hätten weder die operative Führung von Swiss Helicopter noch der Verwaltungsrat von den Überschreitungen gewusst. (cst/mke)