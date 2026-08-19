Der neue Helikopterplatz neben dem Weissen Haus. Bild: www.imago-images.de

Trump lässt Helikopterplatz am Weissen Haus bauen

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US-Präsident Donald Trump lässt auf dem Gelände des Weissen Hauses einen Helikopterplatz errichten und verändert damit erneut das Aussehen des Amtssitzes. Der 80-Jährige führte Journalisten auf der Südseite über die Baustelle. Als Grund für den Landeplatz mit Granitboden nannte Trump, dass neue Hubschrauber bislang nicht auf dem Rasengelände landen können. Die Leistung der Triebwerke sei so gross, dass beim Landevorgang Rasenstücke herausgerissen und herumgeschleudert würden. Bislang waren deshalb ältere Modelle im Dienst.

Präsident Donald Trump besucht die Baustelle. Bild: www.imago-images.de

Trump sagte auch, dass der US-Hubschrauberhersteller den Landeplatz finanziere. Medien hatten vor längerem berichtet, dass es bereits seit Jahren Pläne für den Helikopterlandeplatz gegeben habe. Die Anschaffung neuer Hubschrauber hätten wegen der Probleme für den Rasen die Frage nach einem Hubschrauberplatz aufgebracht. In Medienberichten stand auch, dass die Bauweise der neuen Hubschrauber die Gefahr berge, den Rasen durch heisse Luft, die nach unten geleitet werde, in Brand zu setzen.

US-Präsidenten steigen auf der Südseite des Weissen Hauses auf einer Rasenfläche in die Helikopter.

Trump hat seit Beginn seiner zweiten Amtszeit Anfang 2025 bereits an mehreren Stellen das Aussehen des Weissen Hauses verändert: Er liess zum Beispiel den Ostflügel abreissen und plant einen umstrittenen riesigen Ballsaal. Das Oval Office wurde zudem üppig mit Gold verziert.

Trump auf seiner Besichtigungstour rund um das Weisse Haus. Bild: www.imago-images.de

«Das Weisse Haus war in einem schrecklichen Zustand», sagte Trump. Er erwähnte in diesem Zusammenhang auch die Aussenfassade, bei der es aktuell ebenfalls Restaurierungsarbeiten gibt. Zugleich lobte sich Trump selbst: Eines, was er könne, sei Bauen. Kritiker werfen Trump hingegen immer wieder Geltungssucht vor. (sda/dpa)