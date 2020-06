Urs Leuthard wird neuer Leiter der SRF-Bundeshausredaktion

Brotz lädt zur nächsten SRF-«Arena» ausschliesslich schwarze Gäste ein

Nach der «Arena»-Sendung am vergangenen Freitag erhielt Moderator Sandro Brotz viel Kritik. Hauptgrund: Die Sendung hatte das Motto «Jetzt reden wir Schwarzen», von den vier Hauptgästen waren allerdings drei weisser Hautfarbe.

Via Twitter kündigte Brotz am Mittwoch an, dass für die kommende Sendung ausschliesslich schwarze Menschen eingeladen werden. Ausserdem wolle er sich ihrer Kritik stellen. Die Gästeliste werde noch folgen.

Bereits am Wochenende reagierte SRF auf den Sturm der Empörung. …