Die Blechschlange vor dem Gotthardtunnel ist laaaaang. Bild: keystone

11 Kilometer Stau vor dem Gotthard an Auffahrt

Vor dem Gotthard-Nordportal hat sich am Donnerstagmorgen ein Stau von elf Kilometern Länge in Fahrtrichtung Süd gebildet. Der Zeitverlust betrug rund eine Stunde und 50 Minuten.

Grund für den Stau zwischen Erstfeld UR und Göschenen UR war Verkehrsüberlastung, wie der Touring-Club der Schweiz (TCS) auf dem Kurznachrichtendienst X bekannt gab. Als Alternativroute wurde die A13 via San Bernardino empfohlen. Bereits am Mittwochnachmittag erreichte der Stau am Gotthard in Richtung Tessin eine Länge von zehn Kilometern.

Das Bundesamt für Strassen (Astra) hatte vor den anstehenden Feiertagswochenenden Auffahrt und Pfingsten mit einem hohen Verkehrsaufkommen gerechnet.

Auch auf den Schienen ist mit erhöhtem Reiseaufkommen zu rechnen. Über Pfingsten und Auffahrt verkehren deshalb 40 Extrazüge zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin, wie die SBB am Montag mitteilten. (sda)