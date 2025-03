Die vereinigte Linke mit SP, Grünen und der Partei der Arbeit ist mit dem Ziel angetreten, die 2021 an die FDP verlorene Mehrheit im fünfköpfigen Staatsrat zurückzuerobern. Um ihre Dominanz zu verteidigen, traten auch die Bürgerlichen mit einer gemeinsamen Liste aus FDP, SVP und Mitte an. (sda)

Frédéric Mairy (SP) erhielt am meisten Stimmen.

Die beiden bisherigen Neuenburger SP-Staatsratsmitglieder Frédéric Mairy und Florence Nater sind am Sonntag im ersten Wahlgang wieder gewählt worden. Das ist ein historischer Erfolg für die Sozialdemokraten im Kanton.

Annik Kälin fliegt mit Riesen-Satz im letzten Versuch zu Weitsprung-WM-Silber

Annik Kälin beschert der Schweiz die dritte Medaille an den Hallen-Weltmeisterschaften in Nanjing. Die Bündnerin gewinnt am Sonntagmorgen Silber im Weitsprung.

Annik Kälin erzielte mit ihrem zweiten Sprung eine Weite von 6,63 m, die zu Bronze gereicht hätte. In ihrem letzten Versuch verbesserte sie sich auf 6,83 m, womit sie noch die Spanierin Fatime Diame (6,72) überholte. Geschlagen geben musste sie sich einzig der Amerikanerin Claire Bryant (6,96).