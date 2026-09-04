Die Gleisarbeiten sind abgeschlossen, und die Haltestelle wird bis Mitte Oktober 2026 fertiggestellt. Bild: keystone

Trams fahren wieder über den Basler Marktplatz – halten aber nicht

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Die Trams fahren ab dem kommenden Montag wieder über den Marktplatz in Basel. Sie halten aber noch nicht. Die Gleisarbeiten sind abgeschlossen, und die Haltestelle wird bis Mitte Oktober 2026 fertiggestellt, wie das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) am Freitag mitteilte.

Da die Tramlinien 1, 6, 8, 11, 14, 15, 16 und 17 ab Montag wieder zwischen Barfüsserplatz und Marktplatz verkehren, werden die Umleitungen aufgehoben. Den Marktständen steht dann auch wieder eine grössere Fläche zur Verfügung, wie es im Communiqué heisst.

Die Umbauarbeiten für eine stufenlose Haltestelle dauern bis zum 17. Oktober. Die Tramlinien 6, 8, 14, 17 in Richtung Kleinbasel halten bis dann versuchsweise an der Haltestelle Schifflände der Linie 11 in der Marktgasse.

Ende der Umleitungen nach zehn Wochen

Bei der dortigen Haltekante D ist der Einsatz einer Klapprampe möglich, so dass mobilitätseingeschränkte Fahrgäste ein- und aussteigen können. Die Tramlinien 16 und 11 halten bei ihrer Fahrt stadteinwärts weiterhin beim Fischmarkt, wie das BVD weiter mitteilte.

Seit dem 29. Juni 2026 ist der Tramverkehr beim Marktplatz blockiert und die Fläche des Stadtmarkts aufgrund der Grossbaustelle eingeschränkt. Die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) haben in den vergangenen zehn Wochen die Gleise zwischen der Gerber- und Marktgasse erneuert.

Das BVD betonierte entlang des Tramtrassees teilweise eine Lastenverteilplatte, um die Birsig-Überdeckung zu verstärken. Das neue Gleissystem ermöglicht es künftig, die Tramgleise schneller auszutauschen, ohne den Strassenbelag aufzureissen. (sda)