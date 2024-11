Der Bahnverkehr zwischen Olten und Bern war am Freitagmorgen eingeschränkt. Grund dafür war eine Fahrleitungsstörung, wie die SBB mitteilen.

Die Pflege von Angehörigen kann seit 2019 bei den Krankenkassen in Rechnung gestellt werden. Daraus ist ein Geschäftsmodell erwachsen, das nach strengerer Regulierung ruft.

Ständerat Peter Hegglin schlägt einen alarmistischen Ton an. In einem Vorstoss will er von der Regierung wissen: «Ist sich der Bundesrat dem Ernst der Lage wirklich bewusst?»