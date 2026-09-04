Entwarnung nach Grosseinsatz in Goldach SG: Wohl Pyrotechnik statt Schüsse

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Die St. Galler Kantonspolizei hat einen Grosseinsatz an einer Schule in Goldach SG am frühen Samstagmorgen beendet, Zuvor wurden rund 300 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonal nach einem Schulfest aus dem Gebäude evakuiert.

In einer Mitteilung erklärte die St. Galler Kantonspolizei gegen 02.00 Uhr, dass der Grosseinsatz beendet sei. Verletzte habe es keine gegeben und auch Schüsse seien nicht gefallen.

Während eines Schulfests im Oberstufenzentrum waren am Freitagabend nach Angaben der Polizei bei der Notruf- und Einsatzleitzentrale verschiedene Meldungen von angeblichen Schüssen eingegangen. Nach aktuellem Kenntnisstand sei es aber zu keiner Schussabgabe gekommen. «Die wahrgenommenen Knallgeräusche stammten mutmasslich von pyrotechnischen Gegenständen», teilte eine Polizei-Mediensprecherin der Kantonspolizei mit.

Zuvor waren die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen als Vorsichtsmassnahme von der Polizei ins Schulhaus geführt worden. Laut der Polizeisprecherin konnten die rund 300 Personen bis etwa 01.00 Uhr nachts evakuiert und damit nach Hause entlassen werden.Die Kantonspolizei St.Gallen hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz standen mehrere Patrouillen und diverse Spezialeinheiten der Kantonspolizei St.Gallen sowie von benachbarten Polizeikorps. (cst/sda)