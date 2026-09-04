Grosseinsatz nach Schulfest in Goldach SG +++ Polizei: bisher keine Verletzten gemeldet

In Goldach SG läuft derzeit ein Grosseinsatz der Polizei. Eine Schule, an der ein Fest stattfand, musste evakuiert werden.

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Die St.Galler Kantonspolizei bestätigte den Einsatz um kurz nach 22 Uhr in einer kurzen Medieninformation. Bei der Notruf- und Einsatzleitzentrale seien verschiedene Meldungen eingegangen, die zur Zeit verifiziert werden müssten. Zu Einzelheiten könnten derzeit keine Angaben gemacht werden, es gebe aber bisher keine Meldungen über verletzte Personen.

Gemäss Informationen des St.Galler Tagblatts waren vor Ort Schüsse zu hören. Von wem diese abgefeuert wurden, ist nicht klar. Zudem soll ein mit einem Messer bewaffneter Mann gesehen worden sein. Die Polizei bittet Menschen in der Nähe, sich in Häuser und Restaurants zu begeben. Laut dem «Tagblatt» fanden am Freitagabend mehrere Veranstaltungen in dem Ort statt und entsprechend viele Menschen waren auf den Strassen unterwegs.



Dem Blick liegt zudem ein Schreiben vor, das offenbar an die Eltern der Schüler der Oberstufe gerichtet ist. Dort heisst es ebenfalls, dass niemand verletzt und «alle Kinder sicher in den Gebäuden» seien. Die Lage sei noch unklar und werde verifiziert. Die Eltern sollen sich derzeit aber nicht zur Schule begeben.

+++ Update folgt +++

(con)