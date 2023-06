Polizeirapport

Rentner stirbt nach Sturz von einer Leiter im Gürbetal

Ein 74-jähriger Mann ist im Spital den schweren Verletzungen erlegen, die er sich beim Sturz von einer Leiter in Toffen BE zugezogen hatte. Das teilte die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mit.

Der Mann wollte demnach am Dienstagnachmittag Äste eines Baumes schneiden. Er stürzte rund zwei Meter zu Boden, verletzte sich schwer und wurde ins Spital gebracht. Dort starb er kurze Zeit später. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen Schweizer aus dem Kanton Bern. (sda)