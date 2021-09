87-Jähriger auf Fussgängerstreifen angefahren

Ein 87-jähriger Fussgänger ist am Donnerstagmorgen in Therwil auf dem Fussgängerstreifen von einem Auto angefahren worden. Er wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Spital eingeliefert werden.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 10.30 Uhr in der Bahnhofstrasse in Therwil, wie Polizei Basel-Landschaft am Freitag mitteilte. Ein 62-jähriger Autofahrer habe aus der Akazienstrasse kommend beim Einbiegen in die Bahnhofstrasse den auf dem Fussgängerstreifen laufenden Fussgänger übersehen. Das Auto kollidierte frontal seitlich mit dem Fussgänger. (sda)