Polizeirapport

Buchs ZH: Mann schubste wartenden 64-Jährigen Richtung einfahrenden Zug

Ein 64-Jähriger ist am Montag am Bahnhof Buchs-Dällikon von einem unbekannten Täter in Richtung Gleise gestossen worden. Er blieb unverletzt.

Der 64-jährige Schweizer konnte gerade noch das Gleichgewicht halten, als gegen 14.37 Uhr eine Person ihn zweimal in Richtung Gleise schubste. Zur gleichen Zeit fuhr gerade ein Zug in den Bahnhof Buchs-Dällikon ein.

Als sich der Mann vom Täter entfernte, trat dieser ihm zwei Mal gegen die Beine. Der Schweizer erstatte beim Polizeiposten im Hauptbahnhof Zürich Anzeige. Die Kantonspolizei Zürich sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen zum genauen Tathergang sowie zur Identifikation des Täters auf. (sda)