Polizei verhaftet zwei Drogenkuriere am Flughafen Zürich

Die Kantonspolizei Zürich kontrollierte am Flughafen einen 20-jährigen Mann aus Trinidad und Tobago, der von Brasilien über Zürich nach Island reisen wollte. In seinem Reisegepäck wurden drei Kilogramm Kokain gefunden. Der Mann wurde verhaftet und der Staatsanwaltschaft zugeführt.

Die Polizei hat am Samstag am Flughafen Zürich zwei Drogenkuriere festgenommen. Sie stellte mehr als drei Kilogramm Kokain sicher, dessen Bestimmungsort in beiden Fällen Island war.

Swiss-Streik droht: Ist dein Flug jetzt in Gefahr? Das musst du jetzt wissen

Noch in diesem Monat könnte die Cockpit-Crew der Lufthansa-Tochter ihre Arbeit niederlegen. Ihre Schwesterairline Eurowings tut es bereits. Eine Einordnung zur heiklen Situation.

Die Wahrscheinlichkeit, dass es bei der grössten Schweizer Fluggesellschaft erstmals zu einem Streik kommt, ist so gross wie noch nie. Am Wochenende gab die Pilotenvereinigung Aeropers bekannt, dass sich in einer internen Abstimmung 93.7 Prozent ihrer Mitglieder für eine mögliche Arbeitsniederlegung ausgesprochen haben – bei einer Stimmbeteiligung von 97.2 Prozent. Wie geht es nun weiter? Was bedeutet der Konflikt für die Passagiere? Und könnte ein Streik noch verhindert werden? Eine Übersicht zu den wichtigsten Fragen und Antworten.