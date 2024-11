Polizeirapport

Zwei Tote nach Frontalkollision in Mendrisio TI

Bei einem Verkehrsunfall in Mendrisio TI sind am Freitagabend zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Tessiner Kantonspolizei verlor ein 30-jähriger Schweizer aus Lugano auf der Via Carlo Maderno die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto.

Der Beifahrer des 30-Jährigen, ein 38-jähriger Italiener aus der Provinz Varese, starb wie der Fahrzeuglenker noch auf der Unfallstelle, hiess es in der Polizeimitteilung.

Die Insassin des zweiten Fahrzeugs, eine 42-jährige Schweizerin aus Lugano, sei mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht worden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Via Carlo Maderno blieb während der Unfallaufnahme gesperrt. (dab/sda)