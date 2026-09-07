Polizeirapport

Bündner Jäger erschiesst ein Pferd – er dachte, es sei ein Hirsch

Ein Jäger hat am frühen Sonntagmorgen in Cröt GR in der Gemeinde Avers ein Pferd erschossen. Der Mann verwechselte das Tier mit einem Hirsch. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Der geständige Jäger habe die Verwechslung unverzüglich der Wildhut gemeldet, schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Montag in einer Mitteilung. Noch vor Ort sei ihm das Jagdpatent entzogen worden.

Ähnlichkeiten mit einem Hirsch? Laut einem Bündner Jäger schon. (Symbolbild) Bild: DPA

Das Pferd sei auf einer nicht umzäunten Wiese gestanden, erklärte eine Sprecherin der Kantonspolizei Graubünden gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die genauen Umstände würden derzeit abgeklärt. (sda)