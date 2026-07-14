Polizeirapport

Wanderer stirbt nach Sturz im Oberwallis im Spital

Ein 70-jähriger Wanderer ist nach einem Sturz auf einem Wanderweg bei Mund im Oberwallis seinen Verletzungen erlegen. Der Schweizer war am 24. Juni im Gebiet Gumperwald in die Tiefe gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt.

Der Wanderer war zum Zeitpunkt des Absturzes zusammen mit einer weiteren Person auf dem Wanderweg Honalpa-Honegga im Gemeindegebiet von Naters unterwegs, wie die Kantonspolizei Wallis am Dienstag mitteilte. Sein Begleiter alarmierte die Rettungskräfte. Diese rückten mit einem Helikopter der Air Zermatt aus.

Nach der Erstversorgung wurde der Verunfallte ins Spital geflogen. Dort erlag er am Montag seinen Verletzungen.

Die Walliser Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln. (hkl/sda)