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40-Jähriger in Oberwil BL von 36-jähriger Frau mit Messer verletzt

Polizeirapport

40-Jähriger in Oberwil BL von 36-jähriger Frau mit Messer verletzt

06.09.2026, 15:4406.09.2026, 15:44
Körperverletzung in Oberwil BL, 06.09.2026.
Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht.Bild: Polizei BL

Ein 40-jähriger Mann ist am Samstagabend an der Hauptstrasse in Oberwil BL von einer 36-jährigen Frau mit einem Messer verletzt worden. Der Mann wurde ins Spital gebracht, die Frau von der Polizei angehalten.

Nach Angaben der Polizei Basel-Landschaft vom Sonntag handelte es sich um ein Beziehungsdelikt nach einem Streit zwischen dem Mann und der Frau. Im Verlauf eines Streits habe die Frau den Mann mit einer Stichwaffe verletzt.

Der verletzte Mann wurde durch eine Notärztin erstversorgt und anschliessend durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Die mutmassliche Täterin wurde durch Polizeipatrouillen angehalten und festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft hat gegen die mutmassliche Täterin eine Strafuntersuchung eröffnet. (sda)

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