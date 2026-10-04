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Frau liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei in Burgdorf

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Frau liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei in Burgdorf

04.10.2026, 10:3504.10.2026, 10:35

Eine 33-jährige Autofahrerin hat sich in der Nacht auf Samstag in Burgdorf eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Fluchtfahrt mit massiv überhöhter Geschwindigkeit endete in Utzenstorf mit ihrer vorläufigen Festnahme, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte.

Eine Polizeipatrouille wollte die Frau am Samstag kurz nach 3 Uhr auf der Kirchbergstrasse in Burgdorf kontrollieren. Die Lenkerin beschleunigte daraufhin stark und flüchtete auf die Autobahn A1 in Richtung Bern.

Wegen der sehr hohen Geschwindigkeit brachen die Beamten die Nachfahrt zunächst ab. Eine zweite Patrouille konnte die Verfolgung später wieder aufnehmen. Die Frau verliess anschliessend die Autobahn bei Schönbühl und setzte ihre Flucht über Grafenried, Fraubrunnen und Bätterkinden fort. Dabei kollidierte sie mit einem Strassenleitpfosten sowie einem Randstein.

In Utzenstorf kam das beschädigte Fahrzeug schliesslich zum Stillstand. Die 33-jährige Schweizerin wurde festgenommen und ihr Auto sichergestellt. Die Frau wurde befragt und wird sich vor der Justiz verantworten müssen. Ihr werden unter anderem Geschwindigkeitsüberschreitungen im Raserbereich vorgeworfen. (hkl/sda)

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