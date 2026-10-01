Zermatt VS: Brand in Parkhaus führt zu starker Rauchentwicklung
In der Region um Zermatt VS brennt ein Parkhaus. Die Walliser Polizei bestätigte über die Plattform X entsprechende Berichte aus der watson-Userschaft. Zuvor hatte der Kanton über die Plattform Alertswiss vor der starken Rauchentwicklung gewarnt.
🚨 16 Uhr – Zermatt, Brand in einer Garage— Polizei Wallis (@PolizeiWallis) October 1, 2026
Die Feuerwehr und die Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort. Bitte halten Sie die Zufahrtswege für die Einsatzfahrzeuge frei und meiden Sie das Gebiet.
Weitere Informationen folgen. pic.twitter.com/uvCDv3KT2R
Eine verletzte Person soll mit dem Helikopter ins Spital geflogen worden sein. Dies konnte vorerst nicht bestätigt werden.
Die Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte sind vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Anwohnern wird empfohlen, Fenster und Türen zu schliessen, sowie Lüftungen und Klimaanslagen auszuschalten. Das betroffene Gebiet soll, wenn möglich, nicht betreten werden.
(cpf)