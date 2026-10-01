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Zermatt VS: Brand in Parkhaus führt zu starker Rauchentwicklung

Brand in Zermatt.
Die Rauchwolke ist aus der Distanz gut sichtbar.Bild: User

Zermatt VS: Brand in Parkhaus führt zu starker Rauchentwicklung

01.10.2026, 17:2301.10.2026, 18:32
Brand in zermatt
Die Feuerwehr ist im Einsatz.Bild: User

In der Region um Zermatt VS brennt ein Parkhaus. Die Walliser Polizei bestätigte über die Plattform X entsprechende Berichte aus der watson-Userschaft. Zuvor hatte der Kanton über die Plattform Alertswiss vor der starken Rauchentwicklung gewarnt.

Eine verletzte Person soll mit dem Helikopter ins Spital geflogen worden sein. Dies konnte vorerst nicht bestätigt werden.

Brand in Zermatt.
Bild: user

Die Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte sind vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Anwohnern wird empfohlen, Fenster und Türen zu schliessen, sowie Lüftungen und Klimaanslagen auszuschalten. Das betroffene Gebiet soll, wenn möglich, nicht betreten werden.

Alertswiss Brand in Zermatt
Bild: Alertswiss

(cpf)

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