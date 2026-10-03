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Autofahrer verletzt mehrere australische Rugby-Fans

Autofahrer verletzt mehrere australische Rugby-Fans

Ein Autofahrer hat in Australien mehrere Rugby-Fans verletzt, die am Strassenrand ihre Mannschaft auf dem Weg zum Meisterschafts-Finale verabschieden wollten.
03.10.2026, 07:0103.10.2026, 07:01

Wie lokale Medien berichteten, habe der Fahrer in der Stadt Newcastle rund 160 Kilometer nördlich von Sydney die Kontrolle verloren und sei in eine Menschengruppe gefahren.

In this image made from video, emergency workers and pedestrians gather near the site where a car drove into a large crowd standing on a road near Newcastle, Australia, Saturday, Oct. 3, 2026. (Austra ...
Der Autofahrer ist laut dem Bürgermeister Newcastles ebenfalls ein Fan des Rugby-Teams.Bild: keystone

Dabei habe es mindestens neun Verletzte gegeben. Zwei von ihnen befänden sich in kritischem Zustand. Zahlreiche Notarztwagen sowie drei Rettungshubschrauber waren am Unfallort. Der Fahrer sei noch dort festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Newcastles Bürgermeister Gavin Morris sagte dem Sender ABC, der junge Fahrer habe sich an den Feierlichkeiten beteiligen wollen und sei ein Fan.

Bilder australischer Medien zeigten, wie zahlreiche Fans die Ränder der Strassen säumten, auf denen der Teambus sich auf die rund zweistündige Fahrt nach Sydney machen wollte. Teamangaben zufolge nahm er nach dem Zwischenfall aus Sicherheitsgründen einen anderen Weg als geplant.

Rugby ist in Australien äusserst populär. Die Saison der nationalen Liga NRL endet am Sonntag in Sydney mit dem Endspiel zwischen den Sydney Roosters und den Newcastle Knights. Um den Frauen-Titel spielen die Sydney Roosters und die Brisbane Broncos. (sda/dpa)

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