Der Korb des Heissluftballons bei Salen-Reutenen TG. bild: brk news

Polizeirapport

Tödlicher Unfall: Ballonkorb trifft Mann bei Salen-Reutenen TG

In Salen-Reutenen TG ist ein 86-jähriger Zuschauer von einem Heissluftballonkorb getroffen worden. Der Deutsche erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Zum Unfall kam es am Donnerstagabend um 17.45 Uhr beim Start des Heissluftballons, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung vom Freitag bekannt gab. Der Vorfall ereignete sich auf einer Wiese im Bereich «Oberi Speck».

Die Unfallursache sei noch unbekannt, schrieb die Kantonspolizei Thurgau weiter. Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei habe die Spuren vor Ort gesichert. Spezialisten der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) seien zur Klärung der Unfallursache beigezogen worden.

Es wurde eine Strafuntersuchung durch die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen eröffnet, die durch die Bundesanwaltschaft fortgeführt wird, wie es weiter hiess. (sda)