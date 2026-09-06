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Keine Verletzten nach Brand in Mehrfamilienhaus in Frauenfeld TG

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Keine Verletzten nach Brand in Mehrfamilienhaus in Frauenfeld TG

06.09.2026, 10:5406.09.2026, 10:54
Brand in Frauenfeld TG, 06.09.2026.
Obschon die Wohnung Lichterloh brannte, wurde niemand verletzt.Bild: Kantonspolizei Thurgau

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Frauenfeld TG hat am frühen Sonntagmorgen hohen Sachschaden verursacht. Verletzt wurde niemand.

Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte. Das Feuer sei kurz nach 6.00 Uhr in einer Wohnung im ersten Stock an der Hummelstrasse ausgebrochen. Die Feuerwehr Frauenfeld war mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand.

Die Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Wohnung sowie die Nachbarschaft konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Der Rettungsdienst untersuchte mehrere Personen vor Ort, musste aber keine Person in ein Spital bringen. Die Brandursache ist noch unklar und wird abgeklärt. (sda)

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