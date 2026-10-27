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Frau entlarvt Telefonbetrüger: Geldabholer in Zürich festgenommen

ILLUSTRATION - 07.11.2025, Baden-W�rttemberg, Stuttgart: Eine Frau h�lt ein Festnetz-Telefon ans Ohr (gestellte Szene). (zu dpa: �Welle von Schockanrufen in der S�dwestpfalz � hoher Schaden�) Foto: Be ...
Die zwei Anrufer gaben sich als Polizist und Mitarbeiter einer Bank aus. (Symbolbild)Bild: DPA
Polizeirapport

Frau entlarvt Trickbetrüger nach versuchtem Telefonbetrug in Zürich

27.10.2026, 14:5927.10.2026, 14:59

Via Telefonanruf haben zwei mutmassliche Trickbetrüger am Montagnachmittag versucht, eine 68-jährige Frau dazu zu bringen, mehrere tausend Franken abzuheben. Doch die Stadtpolizei Zürich konnte den Geldabholer im Zürcher Kreis 7 festnehmen.

Zwei Anrufer, die sich als Polizist und Mitarbeiter einer Bank ausgaben, versuchten am Montag einer Frau weis zu machen, dass bei ihrer Bank verdächtige Zahlungsaufträge festgestellt worden seien, teilte die Stadtpolizei am Dienstag mit. Zudem könne es sich bei dem Geld der Bank um Falschgeld handeln, sagten die Anrufer. Sie solle daher ihr auf der Bank deponiertes Geld von mehreren tausend Franken abheben und einem Abholer zur Spurensicherung übergeben.

Die 68-Jährige glaubte jedoch die Geschichte nicht und meldete sich bei ihrer Bank, die wiederum die Polizei alarmierte. Gegen 13 Uhr nahm die Stadtpolizei den mutmasslichen Geldabholer fest. Der 22-jährige Spanier wurde nach der polizeilichen Befragung der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt. (sda)

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