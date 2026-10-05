Polizeirapport

Alkoholisierter E-Biker verletzt sich bei Selbstunfall in Gais AR

Ein alkoholisierter E-Bike-Fahrer ist am Sonntag in Gais gestürzt. Er verletzte sich beim Selbstunfall leicht.

Um 19.45 Uhr fuhr der 36-Jährige mit seinem E-Bike von Gais AR in Richtung Bühler. Er touchierte gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Ausserrhoden vom Montag einen rechtsseitigen Randstein und kam zu Fall. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn ins Spital.

Aufgrund der Fahrunfähigkeit wurde eine Blut- und Urinprobe abgenommen. Der Lenker wird sich gemäss Mitteilung nun unter anderem wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand vor der Staatsanwaltschaft verantworten müssen. (sda)