Polizeirapport

Auto landet auf A5 bei Grenchen SO auf dem Dach

Bei einem Selbstunfall auf der Autobahn A5 bei Grenchen SO hat sich ein 69-jähriger Autolenker am Mittwochabend verletzt. Das Auto landete auf dem Dach. Der Lenker hatte gemäss Polizeiangaben die Kontrolle über sein Auto verloren.

Zum Unfall in Fahrtrichtung Biel BE kam es kurz vor 22.00 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag mitteilte. Im Bereich des Wititunnels habe der Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei in die Leitplanke geprallt.

Dann habe das Auto abgehoben, sei umgekippt und sei schliesslich auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen. Während der Lenker leichte Verletzungen erlitt, sei die Beifahrerin unverletzt geblieben.

Neben der Polizei standen eine Ambulanzbesatzung, Mitarbeitende der Firma «Nationalstrassen Nordwestschweiz» und ein Abschleppunternehmen im Einsatz. (rbu/sda)