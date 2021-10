Bluttat in Locarno: Mann (20) verletzt Frau (22) mit Schusswaffe schwer

In der Via Vallemaggia in Locarno hat ein 20-jähriger Mann am Donnerstagabend eine 22-jährige Frau in einer Wohnung mit einer Schusswaffe schwer verletzt. Die Bluttat ereignete sich gegen 21.50 Uhr, wie die Tessiner Kantonspolizei bekannt gab.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen. Die Polizei nahm den Mann fest. Eine dritte Person wurde ebenfalls am Tatort verhaftet. Es gebe im Moment keine weiteren Informationen, so die Polizei. (sda)