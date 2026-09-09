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Basel: 18-jähriger mit Stichwaffe verletzt, Verdächtiger festgenommen

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Basel: 18-Jähriger mit Stichwaffe verletzt, Verdächtiger festgenommen

09.09.2026, 08:5509.09.2026, 08:55
Leute geniessen die Abendsonne an einer Buvette am Unteren Rheinweg in Basel am Freitag, 3. Juli 2015. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)
Besonders im Sommer ist der untere Rheinweg ein beliebter Ort für die Basler Bevölkerung - am Dienstag kam es dort zu einem Verbrechen. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Am Dienstagmittag ist ein 18-Jähriger am Unteren Rheinweg in Basel mit einer Stichwaffe verletzt worden. Der Tatverdächtige wurde festgenommen, wie es in einer entsprechenden Medienmitteilung der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt heisst.

Die genauen Umstände der Tat sind noch unklar. Laut der bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft war es zwischen dem mutmasslichen Täter – ein ebenfalls 18-jähriger algerischer Staatsbürger – und dem Opfer aus noch unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung gekommen. Es ist möglich, dass noch weitere Personen involviert waren.

Der Beschuldigte soll daraufhin um 12.50 Uhr den Geschädigten mit einer Stichwaffe verletzt und die Flucht angetreten haben. Aufgrund der Hinweise einer unbeteiligten Drittperson konnte die Kantonspolizei Basel-Stadt den Tatverdächtigen wenig später anhalten und festnehmen. Das Opfer war beim Eintreffen der Rettungskräfte ansprechbar und wurde ins Spital gebracht.

Die Staatsanwaltschaft wird beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft für den Tatverdächtigen beantragen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen. (cpf)

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