Bild: user-input

Polizeirapport

Bürogebäude beim Bahnhof Basel brennt – Grosseinsatz der Feuerwehr

Am Freitagnachmittag hat es in einem Bürogebäude in der Nähe des Bahnhofs Basel gebrannt. Die Feuerwehr ist mit einem Grossaufgebot vor Ort, auch die Polizei und die Sanität stehen im Einsatz.

Wie es zum Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Auch zu möglichen Verletzten machte die Kantonspolizei Basel bislang keine Angaben. Das Gebiet rund um das Gebäude ist derzeit abgesperrt. (dab)

Mehr folgt in Kürze ...