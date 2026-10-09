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Armeelastwagen in Sedrun verunfallt: 1 Verletzter

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Armeelastwagen kommt in Sedrun GR von Strasse ab: Eine Person verletzt

09.10.2026, 12:0909.10.2026, 12:09

Der Fahrer eines Militärlastwagens hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Oberalpstrasse bei Sedrun bei einem Selbstunfall verletzt. Die Rega flog den Mann ins Spital.

Der Lastwagen einer Richtstrahlkompanie sei im Rahmen einer militärischen Übung kurz vor 16.00 Uhr während der Talfahrt von der Strasse abgekommen, schrieb die Armee am Freitag in einer Mitteilung. Das Fahrzeug kam nach rund 100 Metern zum Stillstand.

Im Einsatz standen die Kantonspolizei Graubünden, die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Militärpolizei. Die Militärjustiz hat eine Untersuchung eingeleitet. (sda)

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