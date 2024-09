Polizeirapport

Ammoniak in Luzerner Bell-Gebäude ausgelaufen: 17 Personen im Spital

In der Luzerner Gemeinde Zell ist es am Donnerstag zu einem Grosseinsatz von Sicherheitskräften gekommen. In einem Gebäude der Firma Bell traten gegen Mittag rund fünf Liter Ammoniak aus und kontaminierten einen Grossteil des Gebäudes. Dies bestätigte Feuerwehr-Mitarbeiter Fabian Dubach gegenüber «20 Minuten».

Nach Angaben der Feuerwehr befinden sich derzeit 52 Personen in ärztlicher Kontrolle, 17 davon wurden hospitalisiert. Fünf Personen zogen sich mittelschwere Verletzungen zu, bei den weiteren Leuten handle es sich um leichte Verletzungen, heisst es.

Bei der Ursache für den Ammoniak-Austritt handle es sich um einen Defekt, so Dubach. Das Leck sei bei der Ankunft der Feuerwehr bereits behoben gewesen. Derzeit seien noch immer 75 Feuerwehrleute vor Ort, um das Gebäude zu lüften und den Ammoniak mit Wasser niederschlagen. (dab)