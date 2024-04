Polizeirapport

Fussgänger nach Kollision mit Tram in Genf gestorben

Ein Fussgänger ist in Genf nach dem Aufprall mit einem Tram ums Leben gekommen. Der Mann starb nach dem Unfall am Sonntagabend im Spital an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

Das Opfer, ein 1967 geborener Mann, stürzte im Quartier Plainpalais bei einer Haltestelle zwischen das Tram und das Trottoir. Er wurde mehrere Meter weit vom gerade losfahrenden Tram mitgeschleift, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu untersuchen. (sda)