Polizeirapport

Brand zerstört Kindergartengebäude in Winterthur

Ein am frühen Dienstagmorgen ausgebrochener Brand hat ein Kindergartengebäude in Winterthur zerstört. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Verletzt wurde niemand.

Der Sachschaden beläuft sich voraussichtlich auf mehr als eine Million Franken, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstagnachmittag mitteilte. Bei dem Kindergartengebäude handelte es sich um ein mehrere hundert Jahre altes Haus an der Schützenstrasse in Winterthur. Das Gebäude ist nicht mehr benutzbar.

Der Brand ist der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur von einem Passanten kurz vor 5 Uhr gemeldet worden. Personen musste keine aus dem Gebäude evakuiert werden, wie eine Sprecherin der Stadtpolizei gegenüber Keystone-SDA sagte.

Gebäude drohte einzustürzen

Während der mehrstündigen Löscharbeiten standen rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Feuerwehr musste das Dach des Gebäudes abtragen. Das Gebäude drohte während des Feuers einzustürzen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine Alertswiss-Meldung abgesetzt, und die Bevölkerung in den umliegenden Quartieren angewiesen, Türen und Fenster zu schliessen. Die Warnung wurde kurz nach 13:30 Uhr wieder aufgehoben. Während der Löscharbeiten waren einige Strassenbereiche gesperrt.

Die Ursache des Feuers ist unbekannt und wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich abgeklärt. (aeg/sda)