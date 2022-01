Mann zündet parkiertes Auto in Zürich-Altstetten an – verhaftet

In Zürich-Altstetten ist am Montagvormittag ein Auto in Flammen aufgegangen. Angezündet wurde es mutmasslich von einem 36-jährigen Schweizer. Die Stadtpolizei konnte ihn verhaften. Weshalb er das Auto in Brand setzte, ist noch unklar.

Kurz nach halb neun Uhr wurde der Stadtpolizei gemeldet, dass an der Bristenstrasse in Altstetten ein Auto brenne. Die sofort ausgerückte Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen, wie die Stadtpolizei mitteilte.

Erste Abklärungen ergaben, dass das parkierte Auto von einem unbekannten Mann angezündet worden war, der danach verschwand. Die Polizei konnte ihn aber noch am selben Vormittag ermitteln. Um halb zwölf Uhr konnte er im Kreis 11 angehalten und festgenommen werden. (sda)