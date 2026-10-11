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Polizeirapport

Unfall auf der Autobahn A4 bei Rotkreuz: Autofahrerin tot

Unfall Rotkreuz Risch A4 11.10.26
Das Auto überschlug sich, nachdem es mit dem Wildschutzzaun kollidiert war.Bild: Zuger Polizei
Polizeirapport

Frau wird bei Unfall auf A4 aus Auto geschleudert und stirbt

In den frühen Morgenstunden ist eine Autofahrerin auf der A4 bei Rotkreuz tödlich verunglückt.
11.10.2026, 13:4511.10.2026, 13:45

Die Frau fuhr gegen 4 Uhr morgens von Rotkreuz her Richtung Schwyz. Nach der Autobahnbrücke bei Meierskappel kam sie aus noch unklaren Gründen von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Wildschutzzaun. Anschliessend überschlug sich das Auto. Es blieb schliesslich auf der Seite liegen, wie die Zuger Polizei mitteilt.

Die Frau wurde beim Aufprall aus dem Fahrzeug geschleudert. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort starb.

Unfall Rotkreuz Risch A4 11.10.26
Die Autobahn musste in eine Richtung gesperrt werden.Bild: Zuger Polizei

Die Frau war allein unterwegs gewesen. Die Unfallursache wird nun untersucht. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die A4 Richtung Küssnacht mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Das Unfallauto wurde durch die Staatsanwaltschaft sichergestellt. (vro)

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