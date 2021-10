Eine Person stirbt bei schwerem Verkehrsunfall in Finstersee ZG

Auf der Neudorfstrasse in Finstersee in der Zuger Gemeinde Menzingen hat sich am Montagvormittag ein schwerer Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Eine Person verstarb, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Die Strasse bleibe noch längere Zeit in beide Richtungen gesperrt, sagte der Polizeisprecher. Weitere Detail zum Unfall konnte er noch keine machen. Die Polizei stellte weitere Informationen in Aussicht. (sda)