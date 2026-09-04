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Vermisste 36-Jährige aus Zürich tot aus Luganersee geborgen

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In 72 Meter Tiefe: Vermisste 36-Jährige aus Zürich tot aus Luganersee geborgen

Eine seit Ende August im Luganersee vermisste 36-jährige Frau ist tot. Ihre Leiche wurde in einer Tiefe von rund 72 Metern gefunden, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte.
04.09.2026, 19:1804.09.2026, 19:18

Der Leichnam befand sich rund 320 Meter vom Ufer entfernt. An der Suchaktion waren Beamte der Kantonspolizei und die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft Lugano beteiligt.

Morcoto Lago di Lugano Luganersee Tessin
Die Frau wurde im Lago di Lugano gefunden.Bild: Ralf Meile

Die Schweizerin mit Wohnsitz im Kanton Zürich war am 29. August als vermisst gemeldet worden. Sie war nach dem Schwimmen im See nicht mehr zurückgekehrt.

Eine umgehend gestartete Suche durch Rettungskräfte blieb zunächst erfolglos. Für die Ortung und die Bergung des Körpers setzten die Einsatzkräfte schliesslich auch eine Drohne ein. (sda)

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