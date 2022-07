Gebäude in Monthey bei Grossbrand zerstört

Ein Wohn- und Geschäftshaus ist am Montagabend in Monthey VS bei einem Brand zerstört worden. Nach Polizeiangaben lief der Löscheinsatz kurz nach 22 Uhr noch. Über Verletzte war nichts bekannt.

Ein Polizeisprecher sagte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, um 22 Uhr sei die Lage gut eineinhalb Stunden nach Brandausbruch unter Kontrolle gewesen. Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass das Gebäude zerstört ist.

In Videos auf Twitter war eine dicke Rauchwolke über Monthey zu sehen. Genauere Angaben wollte die Walliser Kantonspolizei am Dienstagmorgen machen, wie es weiter hiess. (sda)