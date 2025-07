Frau fährt in Biel mit Auto in Bar und verletzt mehrere Personen

In Biel ist am Mittwochnachmittag eine Frau mit ihrem Auto frontal in das Schaufenster einer Bar gefahren. Dabei verletzte sie sich selbst und drei weitere Personen.

Vier Personen sind verletzt. Bild: keystone

Der Unfall ereignete sich kurz vor 16 Uhr. Die Lenkerin verliess die Ausfahrt eines Parkhauses an der Ernst-Schüler-Strasse und fuhr frontal in das Schaufenster einer gegenüberliegenden Bar. Ein Sprecher der Kantonspolizei Bern bestätigte einen Bericht des Nachrichtenportals Ajour gegenüber Keystone-SDA.

Die Lenkerin wurde beim Unfall verletzt, ebenso drei Gäste der Bar. Es entstand erheblicher Sachschaden. Genauere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen. Die Gründe für den Unfall seien noch nicht klar.

Vor Ort waren mehrere Ambulanzen und die Feuerwehr im Einsatz, der am frühen Mittwochabend zunächst andauerte. (hkl/sda)