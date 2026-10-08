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Barriere bei Bahnübergang in Surava von Fahrzeug beschädigt

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Barriere bei Bahnübergang in Surava GR beschädigt: Polizei sucht Verursacher

08.10.2026, 13:1508.10.2026, 13:15

In Surava GR hat am Mittwoch ein unbekanntes Fahrzeug eine Bahnschranke beschädigt. Die Polizei sucht nach der Verursacherin oder dem Verursacher.

Die Meldung zur beschädigten Bahnschranke ging am Mittwoch kurz vor 21 Uhr bei der Polizei ein. Vor Ort stellte eine Polizeipatrouille gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Donnerstag eine stark beschädigte Schranke sowie dunkle Farbspuren fest.

Surava Barriere beschädigt 8.10.26
Die Barriere wurde von einem Fahrzeug beschädigt.Bild: Kantonspolizei Graubünden

Die verantwortliche Fahrzeuglenkerin oder der verantwortliche Fahrzeuglenker hatte die Unfallstelle verlassen, ohne den Schaden zu melden. (sda)

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