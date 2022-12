Polizeirapport

Raubüberfall auf Tankstellen-Shop in Egnach

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend den Avia-Tankstellen-Shop in Egnach überfallen. Er bedrohte eine Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe und erbeutete Bargeld. Danach flüchtete der Täter zu Fuss in unbekannte Richtung.

Eine Fahndung blieb bisher erfolglos, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Der kriminaltechnische Dienst der Polizei sicherte am Tatort Spuren, und die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Mann hatte den Avia-Shop an der Romanshornerstrasse kurz nach 19.45 Uhr überfallen. Er wurde bei der Kasse von einer Überwachungskamera erfasst. Er trug einen grau-schwarzen Kapuzenpullover, eine Mütze und Handschuhe, und er sprach Hochdeutsch. (sda)