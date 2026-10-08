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6 Verletzte bei Unfall zwischen 2 Autos in Liesberg

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Unfall zwischen zwei Autos in Liesberg BL: Sechs Verletzte

08.10.2026, 13:2008.10.2026, 13:20

Zwei Personenwagen sind am Mittwochnachmittag in Liesberg BL kollidiert. Dabei wurden sechs Personen verletzt und von der Sanität und einem Rettungshelikopter in umliegende Spitäler gebracht, wie die Baselbieter Polizei am Donnerstag mitteilte.

Unfall Liesberg 7.10.26
Beide Autos wurden beim Unfall beschädigt.Bild: Polizei Basel-Landschaft

Der Unfall ereignete sich gemäss Polizeiangaben kurz nach 15.30 Uhr auf der Baselstrasse. Ein 81-jähriger Autofahrer sei in Richtung Laufen unterwegs gewesen, als er aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten sei.

Der Senior kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Auto, das von einem 29-Jährigen gefahren wurde und in dem sich noch vier weitere Personen befanden, wie es hiess. Anschliessend sei das Auto des 81-Jährigen zurück auf seine Fahrspur geraten und mehrfach gegen die Leitplanke geprallt.

Unfall Liesberg 7.10.26
Sechs Personen wurden verletzt.Bild: Polizei Basel-Landschaft

Laut der Polizei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Baselstrasse sei zeitweise vollständig gesperrt gewesen und habe nach rund zwei Stunden wieder freigegeben werden können. Die genaue Unfallursache werde untersucht. (sda)

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