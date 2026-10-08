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Unfall im Kanton Waadt: Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

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Selbstunfall: Autofahrer prallt im Kanton Waadt gegen Baum und stirbt

08.10.2026, 15:2608.10.2026, 15:26

Ein Autofahrer ist am Mittwochabend bei einem Selbstunfall zwischen Montricher und L'Isle im Kanton Waadt ums Leben gekommen. Er verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto, kam von der Strasse ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Das Fahrzeug war in Frankreich zugelassen. Die Identität des Verstorbenen war zunächst nicht geklärt.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung zur Unfallursache eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen. (sda)

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