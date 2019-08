Freiburg: 14-Jähriger klaut Auto des Vaters und verunfallt schwer

Siebenjähriger klagt über Kieferschmerzen – Ärzte entdecken 526 Zähne in seinem Mund

Ärzte im Südosten Indiens haben eigenen Angaben zufolge aus dem Kiefer eines Kindes über 500 Zähne herausoperiert. Demnach ist dies der bisher grösste dokumentierte Fund von Zähnen im Mund eines Menschen.

«Wir haben 526 Zähne in der Grössenordnung von 0.1 Millimeter bis 15 Millimeter entfernt», sagte Pratibha Ramani, Chefin der Fachabteilung im Spital Saveetha Dental College and Hospital in Chennai, am Freitag. Alle Zähne hätten Wurzel, Krone sowie Zahnschmelz gehabt.

Der Siebenjährige habe zuvor …