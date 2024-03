Chefredaktorin von «Le Matin Dimanche» verlässt Tamedia

Mehr «Schweiz»

Die Chefredaktorin der zu Tamedia gehörenden Westschweizer Zeitung «Le Matin Dimanche», Ariane Dayer, hat das Unternehmen per Ende Februar verlassen. Die Walliser Journalistin werde sich «neuen Projekten» widmen, hiess es in der Mitteilung von Tamedia am Dienstag.

Ariane Dayer beim Swiss Media Forum 2018. Bild: KEYSTONE

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von Tamedia dankten Ariane Dayer, einer «talentierten, mutigen und anspruchsvollen Journalistin», für ihre langjährige Zusammenarbeit und wünschten ihr für ihre berufliche und private Zukunft alles Gute.

Wer ihre Nachfolgerin an der Spitze von «Le Matin Dimanche» werden soll, war am Dienstag noch nicht bekannt. Weitere Informationen würden «zu gegebener Zeit» bekannt gegeben, hiess es in der Mitteilung weiter. (sda)