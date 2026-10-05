Einige Deutschschweizer Kantone wollen den Französisch-Unterricht auf die Sekundarstufe verschieben. Bild: KEYSTONE

Französisch ab Primarschule: Mit diesen 2 Vorschlägen löst der Bundesrat eine Debatte aus

Soll der Unterricht einer zweiten Landessprache ab der Primarstufe in der ganzen Schweiz garantiert werden? In einer Vernehmlassung präsentierte der Bundesrat zwei Vorschläge. In ihren Antworten werden sich Parteien, Lehrpersonen und Kantone nicht einig.

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Der Bundesrat schlug zwei Varianten vor: Die erste verankert das Erlernen von zwei Fremdsprachen in der Primarstufe im Gesetz, einer Landessprache und Englisch, gemäss dem HarmoS-Konkordat. Variante zwei fordert eine zweite Landessprache von der Primar- bis zur Sekundarschule, lässt den Kantonen aber mehr Spielraum.

Handlungsbedarf besteht, weil mehrere Deutschschweizer Kantone (darunter Zürich und St. Gallen) Französisch in die Sekundarschule verschieben wollen. Sollten die Kantone die gemeinsam verabschiedete Sprachenstrategie weiterhin anwenden, will der Bund ganz auf eine Vorschrift verzichten.

Linke will sprachliche Minderheiten schützen

Die SP spricht sich für die zweite Variante, die Grünen für die erste Variante aus. Beide Parteien unterstützen die Pläne des Bundes und sehen im späten Französischunterricht einen Angriff auf Minderheiten und den nationalen Zusammenhalt. Sie fordern mehr Austausch.

Die Grünen verlangen, die Vorlage unabhängig vom Ausgang der kantonalen Verfahren an das Parlament zu überweisen.

Die FDP lehnt beide Bundesrats-Varianten ab. Die Schulhoheit müsse bei den Kantonen bleiben. «Wichtig ist nicht, dass eine Fremdsprache so früh wie möglich unterrichtet wird, sondern dass die Schüler sie am Ende ihrer Schulzeit tatsächlich beherrschen», heisst es in der Stellungnahme.

Anfragen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA an SVP und Mitte um eine Stellungnahme blieben unbeantwortet.

Lehrer fordern realistische Ziele

Der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) lehnt die erste Variante ab. Diese verkenne die Realität an den Schulen und würde ein unrealistisches Ziel gleichwertiger Kompetenzen in beiden Fremdsprachen festlegen. Die zweite Variante, die in die richtige Richtung gehe, indem sie den Kantonen mehr Flexibilität biete, unterstützt der Verband mit Vorbehalten.

Dagmar Rösler, Präsidentin des Dachverbands Schweizer Lehrerinnen und Lehrer. Bild: keystone

Die zweisprachigen Kantone Freiburg und Wallis begrüssen einen nationalen Mindeststandard, betonten aber gleichzeitig die kantonale Schulhoheit.

Freiburg unterstützt die erste Variante. Diese biete die besten Garantien, um den Platz der Landessprachen in der Schullaufbahn dauerhaft zu sichern, so der Staatsrat. Die Gesetzesänderung hätte in dem zweisprachigen Kanton, der das Erlernen der Partnersprache fördere, keine Konsequenzen.

Im Wallis wird ein Eingreifen des Bundes als nicht notwendig erachtet. Sollte es dennoch dazu kommen, würde der Kanton die Variante unterstützen, die nicht den Englischunterricht in der Primarschule vorschreibt.

Parmelin warnt vor Abbau

Der abtretende Bundesrat Guy Parmelin sieht im Abbau eine Gefahr für die Schweiz. Bild: keystone

Kein Verständnis für den Abbau des Französischunterrichts in mehreren Kantonen hat Guy Parmelin. Das schmerze ihn, weil es den Zusammenhalt in der Schweiz gefährde, sagte der scheidende Bundespräsident am Sonntag im neueröffneten Studio von TB2 in Biel.

Englisch sei als internationale Sprache wichtig, räumte Parmelin ein. Allerdings schwäche dessen wachsende Bedeutung die Bereitschaft junger Menschen, eine andere Landessprache zu lernen. Darum solle man den Austausch zwischen den Sprachregionen fördern. Er selbst sei von seiner Mutter in jungen Jahren zum längeren Aufenthalt in die Deutschschweiz geschickt worden. So habe er die Mentalität dort kennengelernt. (leo/sda)