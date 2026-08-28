Das ist die Top 3 für das Jugendwort des Jahres – dieser Begriff flog überraschend raus

Das entscheidende Voting für das Jugendwort des Jahres 2026 ist gestartet. Ein Begriff, mit dem Langenscheidt gerechnet hatte, fiel überraschend raus.

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Seit dem 28. Juli konnte für zehn Jugendwörter abgestimmt werden. Jetzt ist die heisse Phase angelaufen. Langenscheidt hat die Top 3 bekannt gegeben, für die man ab sofort abstimmen kann.

Das sind die Top 3:

Crashout

Wer «crashout» geht, verliert komplett die Fassung oder explodiert emotional. Der Begriff wird ernsthaft sowie ironisch verwendet, zum Beispiel: «Ich hab schon dreimal den Drucker neu gestartet. Ich geh gleich crashout!»

Ragebait

Mit «Ragebait» sind Inhalte vor allem in den sozialen Medien gemeint, die absichtlich triggern sollen. Dafür verwendet werden provokante Thesen oder offensichtliche Falschbehauptungen. Dadurch sollen besonders viele Likes und Kommentare erreicht werden.

Peak

Übersetzt aus dem Englischen heisst das Wort «Gipfel». Verwendet wird es in der Jugendsprache eigentlich genau so: Wenn etwas der absolute Höhepunkt war, ist es «peak».

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Eigentlich hatten die Macher fest damit gerechnet, dass es auch «67 – six-seven»in die Top 3 schafft. Das ist aber nicht passiert. «Einmal mehr ein Beweis dafür, wie unvorhersehbar und schnell sich Jugendsprache entwickelt», heisst es in einer Mitteilung von Langenscheidt. Dass die Top 3 komplett aus englischen Wörtern bestehen, sei zuletzt 2023 vorgekommen. 43 Prozent aller Stimmen seien auf die Top 3 entfallen.

Jetzt kann bis am 28. September für einen der drei Begriffe abgestimmt werden. Welcher schliesslich gewonnen hat, wird am 10. Oktober bekannt gegeben. (vro)